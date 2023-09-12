شكرا لقرائتكم خبر عن ياو أنور يصل القاهرة للانتظام فى تدريبات الإسماعيلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الغانى ياو أنور، لاعب النادى الإسماعيلى، إلى القاهرة للانتظام في فترة إعداد الدراويش، بعدما انتهت أزمة التأشيرة الخاصة باللاعب، وأنهى الإسماعيلى إجراءات حصول ياو أنور على التأشيرة وأصبحت متواجدة في غانا ولكن اللاعب كان قد توجه لتوجو لزيارة والدته.

ووضع الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال، برنامجا تدريبيا لياو أنور ينفذه اللاعب في بلاده من أجل تجهيزه للظهور فى فترة إعداد الدراويش ، وتدخل بعض مسئولي الإسماعيلي لحل أزمة تأشيرات التونسى حمدي النقاز والغاني ياو أنور والتي حرمتهما من الانضمام لفترة الإعداد الذي يخوضها الدراويش حالياً.

وقضى اللاعب إجازة نهاية الموسم فى بلاده وتأجلت عودته للإسماعيلى أكثر من مرة بسبب التأشيرة، ويرغب ايهاب جلال فى سرعة تواجد ياو أنور فى فترة الإعداد لرفع كفاءته الفنية والبدنية وزيادة الانسجام بينه وبين زملائه استعداداً للموسم الجديد.



ياو أنور لاعب الاسماعيلي



ياو انور