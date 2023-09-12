شكرا لقرائتكم خبر عن موديست يظهر لأول مرة فى تدريب الأهلى اليوم استعداداً للسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الأهلى الجديد فى تدريبات المارد الأحمر اليوم الثلاثاء، استعداداً للمنافسات المقبلة، وعلى رأسها مباراة السوبر الأفريقى أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

ووصل موديست القاهرة أمس الاثنين بعدما أنهى مسئولو القلعة الحمراء جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة.

وحسم الأهلي ملف التعاقد مع المهاجم الفرنسي بعدما خضع اللاعب للكشف الطبي خلال الساعات الماضية بأحد مستشفيات ألمانيا برفقة أمير توفيق مدير التعاقدات فى الأهلي، الذى سافر إلى ألمانيا نهاية الأسبوع الماضي لإتمام الصفقة.

وانتهى عقد أنتوني موديست مع نادي بورسيا دورتموند الألماني في يوليو الماضي لكنه يتدرب منذ فترة مع فريق فورتونا كولن، الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة بألمانيا، للحفاظ على لياقته البدنية.

ووقع الأهلي عقداً مع أنتوني موديست مدته موسم واحد قابل للتجديد تلقائياً لمدة موسم آخر حال مشاركة اللاعب فى عدد مُحدد من المباريات وتسجيله أهدافا مُحددة أيضاً.

إدارة الأهلي سارعت بالتفاوض الجاد والرسمي مع أنطوني بعدما فشلت محاولات ضم البرازيلي جوستافوا سوزا بسبب تمسك ناديه الكوري جيونبوك هيونداي حيث يرغب الأهلي في التعاقد مع مهاجم لقيادة الفريق في البطولات الكثيرة التى سيُشارك فيها الموسم المقبل بعد رحيل محمد شريف لنادي الخليج السعودي وشادي حسين إلى زد.

ونال المهاجم الفرنسى أنتوني موديست قناعة مارسيل كولر، الذي لم يتوقف كثيراً عند عمر اللاعب (35 عاماً)، وأكد مدرب الأهلي أن اللاعب صاحب قدرات فنية وتهديفية عالية، وله خبرات طويلة تُساعده على التأقلم سريعاً مع الأهلي.

وانتهى عقد أنتوني موديست مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني فى يوليو الماضي، وأصبح حراً، ولعب موديست من قبل لعدة أندية، أبرزها كولن وهوفنهايم، إلى جانب بوردو بالدوري الفرنسي، وتيانجين الصيني.

ويخوض الأهلي الفترة المقبلة تحديات كثيرة أولها السوبر الأفريقي يوم الجمعة المقبل بالسعودية أمام اتحاد العاصمة الجزائري، ودوري السوبر الأفريقي وكأس العالم للأندية بالسعودية بجانب البطولات المحلية.