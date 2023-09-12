شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحتل وصافة البطولة العربية لألعاب القوى فى عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتلت البعثة المصرية المركز الثانى فى الترتيب العام بمنافسات البطولة العربية للناشئين و الناشئات لألعاب القوى ، و التى اقيمت فى عمان ، بعد أن حققت 20 ميدالية متنوعة .

وحققت مصر 20 ميدالية مقسمة إلى 10ذهبيات و6 فضيات بالإضافة إلى 4 برونزيات فى مختلف المنافسات من رمى المطرقة و دفع الجلة و القفز بالزانة .

واحتلت المغرب المركز الأول وقمة الترتيب، برصيد 28 ميدالية مقسمة إلى 13 ذهب ، و10 فضيات بالاضافة إلى 5 برونزيات

وضمت قائمة المنتخب في البطولة كلا من: آدم تامر الجبالى، عبد الله محمد، فريد أحمد، عمار أشرف، محمد أسامة، محمد أبو المعاطي، أدهم محمد، زياد شريف، ريم تامر، رشا تامر، ملك السيد، ناهد عمرو، ريتاج محمد، نور محمد، يمنى محمد، نور محمد راشد، هنا هشام، حبيبة هاني، عهد حسانين، شذى حسام، شهد كامل، منى علي، عمر رضا، وأحمد شكري عارف.