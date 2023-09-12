شكرا لقرائتكم خبر عن رينيه فايلر مدرب الأهلى الأسبق يحتفل بعيد ميلاده الـ 50.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى السابق للأهلى، اليوم الأربعاء بعيد ميلاده رقم "50" فهو من مواليد 13 سبتمبر 1973، ويملك فايلر تجربة مميزة فى تدريب المارد الأحمر حينما تولى تدريب الأهلى فى 31 أغسطس 2019 خلفا للأورجويانى مارتن لاسارتي، الذى أُقيل عقب الخسارة أمام بيراميدز، والخروج من دور الستة عشر لكأس مصر، بعقد مدته سنة واحدة، وقامت بتمديد تعاقده عاماً آخر فى يونيو 2020 وقاد المدرب السويسرى المارد الأحمر فى 44 مباراة فاز فى 34 لقاء وتعادل فى 8 وخسر مباراتين، واحدة فى دورى الأبطال الأفريقى أمام النجم الساحلى التونسى، والثانية أمام الزمالك فى الدورى، وسجل الفريق تحت قيادته 91 هدفا.

وأثار التعاقد مع فايلر حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعى، خاصة أن مسئولى الأهلى صرحوا بأن المدرب القادم سيكون اسمًا كبيرًا على المستوى العالم، ورغم التفاوض مع أكثر من مدرب كبير أبرزهم الإيطإلى "لوتشيانو سباليتي"، إلا أن مدير التعاقدات أمير توفيق عجز عن إيجاد صيغة تفاهم واضحة، والأمر نفسه خص المدرب البرازيلى الشهير مانو الذى سبق له تدريب منتخب البرازيل الأول ليتم إعلان التعاقد مع فايلر وسط جدل شديد من جمهور الأهلى لعدم شهرة المدرب السويسرى ولكن سرعان ما تغير الموقف وتحول للإشادة الكاملة بقدرات فايلر بعد نتائجه مع المارد الأحمر.

فايلر قاد الأهلى للفوز بكأس السوبر المصرى 2018 بهزيمة الزمالك 2/3 فى ملعب برج العرب بالإسكندرية، قبل أن يخسر بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 3/4 أمام الزمالك فى نسخة كأس السوبر المصرى 2019 التى أقيمت فى الإمارات، واستطاع الصعود إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا على حساب صن دأونز الجنوب أفريقى ليضرب موعدا مع الوداد المغربى، بالإضافة إلى نجاح فايلر فى التتويج مع الاهلى بالدورى للمرة الخامسة على التوإلى والثانية والأربعين فى تاريخ الأهلى محققا سلسلة من الأرقام القياسية وقبل نهاية المسابقة بسبعة أسابيع كاملة وسط لقب الأكثر فوزاً والأقوى هجوماً والأقوى دفاعاً والأكثر كلين شيت، بالاضافة للتأهل لدور الثمانية لبطولة كأس مصر.

شهد أداء الأهلى مع فايلر تباين شديد قبل فترة توقف الدورى بسبب جائحة كورونا أو بعد عودة المسابقة رغم أن المارد الأحمر تمكن من حسم اللقب لصالحه بشكل رسمى للموسم الخامس على التوإلى والثانى والأربعين فى تاريخه قبل سبعة أسابيع من نهاية المسابقة.

فلقد لعب الأهلى قبل فترة التوقف 17 مباراة فاز فى 6 وتعادل مرة وأحدة وتربع على القمة برصيد 49 نقطة وسجل لاعبيه 46 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف فقط ، وحقق ألفوز على طنطا بخماسية دون رد كأكبر فوز.

بينما بعد عودة الدورى من تجميد كورونا لعب الاهلى 14 مباراة فاز فى 10 وهزم مرة وأحدة أمام الزمالك وحقق ثلاثة تعادلات وحصد 30 نقطة من أصل 36 بالدورى بالاضافة لمباراة بكأس مصر أمام الترسانة، وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف ، وفاز على الاسماعيلى وأسوان ونادى مصر بثلاثة أهداف كأكبر نتيجة.

ضم الأهلى فى عهد رينيه فايلر أكثر من لاعب مهم فى الميركاتو الصيفى 2019 مثل صانع الألعاب الدولى محمد مجدى قفشة من بيراميدز نظير 25 مليون جنيه مصرى، ولاعب الوسط الدفاعى المإلى آليو ديانج من نادى مولودية الجزائر نظير 1.5 مليون دولار، ومدافع الإسماعيلى محمود متولى.

وخلال الميركاتو الشتوى 2020، أقنع رينيه فايلر إدارة الاهلى بإتمام التعاقد مع المهاجم السنغإلى العملاق آليو بادجى من رابيد فيينا النمسأوى بمبلغ فاق المليونى دولار، واستطاع اللاعب إثبات نفسه خاصةً بعد عودة النشاط المجمد بسبب فيروس كورونا المستجد فضلا عن التعاقد مع كهربا .

وقبل أسابيع طويلة من بداية الميركاتو الصيفى 2020، حسم الاهلى فى عهد رينيه فايلر صفقة انتقال الجناح الدولى الشاب طاهر محمد طاهر من المقأولون العرب مقابل حوإلى 20 مليون جنيه مصري.

أسدل الستار على علاقة النادى الأهلى مع مدربه السويسرى رينيه فايلر المدير ألفنى لفريق الكرة فى 1 أكتوبر 2020 بعد رحلة استمرت 397 يوماً، ما يعادل عاماً كاملا وشهرا ويوما بعدما تمسك فايلر بالرحيل عن القلعة الحمراء بداعى رغبته فى التواجد بجانب زوجته وإبنه فى سويسرا لاسيما فى ظل الظروف الصعبة التى عاشها العالم أجمع بسبب جائحة كورونا.

وقدم رئيس الأهلى عدة عروض للمدرب السويسرى لاستمراره فى تدريب الأهلى حتى نهاية البطولة الإفريقية منها السماح له بالسفر والعودة قبل بداية شهر أكتوبر أو حضور أسرته بالكامل على نفقة النادى إلا أنه رفض جميع العروض.

وتعاقد الأهلى مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني، ليخلف المدرب السويسرى رينيه فايلر فى تدريب المارد الأحمر ، بعد أن حظى مدرب صن دوانز السابق بتأييد وموافقة داخل مجلس إدارة القلعة الحمراء ولجنة التخطيط بالنادى بسبب أسبقية تتويجه بالبطولة فى 2016 وكذلك خبرته العريضة فى العمل بالقارة السمراء، وهو ماتحقق بألفعل حيث قاد الاهلى للتتويج بعدة بطولات قبل أن يرحل ويتولى السويسرى مارسيل كولر مهمة تدريب المارد الأحمر حالياً.