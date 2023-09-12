موعد مباراة مصر والجزائر فى نهائى بطولة أفريقيا للكرة الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الجزائرى مساء غدا الأربعاء، فى نهائى بطولة أفريقيا التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة.

موعد مباراة مصر والجزائر

تقام مباراة مصر والجزائر فى تمام السابعة مساء غد الأربعاء بتوقيت القاهرة.

مشوار منتخب مصر للتأهل لنهائى بطولة أفريقيا للكرة الطائرة

تأهل منتخب الطائرة إلى نهائى بطولة أفريقيا للكرة الطائرة بالفوز على الكاميرون بنتيجة 3-1 أمس الاثنين، بينما تأهل منتخب الجزائر بالفوزعلى نظيره الليبى بنتيجة 3-2.

ونجح منتخب الطائرة فى التأهل لنصف النهائى بعد الفوز على المغرب بنتيجة 3/0 مساء السبت فى دور الثمانية، بعد تحقيق الفوز على كينيا 3/0 فى دور الـ16 مساء الجمعة.

وتأهل المنتخب المصري إلى دور الـ16 بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى، حيث قد تلقى الهزيمة من نظيره الجزائري بنتيجة 3-0 في الجولة الثانية، بعدما حقق الفوز على منتخب بوروندي بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى.

وتضم قائمة الفراعنة كلا من: "أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفى وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد".

ويترأس وفد منتخب مصر في البطولة تامر بيبرس عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويقود المنتخب فنيًا الإيطالي فلافيو جيونيلي، وحسن الحصرى المدرب العام، ومحمد بخيت المدرب المساعد، ومحمد معوض مدير المنتخب، وأحمد سعيد محلل تقني، وروجيريو أفيلار جيديس مخطط أحمال، سامح ظلام علاج طبيعي، وعلى زكي المدير الإداري.