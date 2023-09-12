شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تُهدد مشاركة أحمد فتوح فى ودية منتخب مصر أمام تونس الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، جديا استبعاد أحمد فتوح ظهير أيسر المنتخب من مباراة تونس الودية الليلة باستاد الدفاع ضمن خطة الاعداد لبطولة أمم أفريقيا المقبلة وتصفيات كأس العالم 2026.

وكشف مصدر بجهاز المنتخب أن أحمد فتوح اشتكى من آلام في عضلات البطن، وأدى تدريبات تأهيلية على هامش المران أمس، ويفضل فيتوريا إراحته حيث يشترط جاهزية اللاعبين تماما للمشاركة فى أى لقاء.

ويخوض منتخب مصر الأول بقيادة روي فيتوريا، فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، مباراة ودية قوية أمام نظيره التونسي باستاد الدفاع الجوي، ضمن برنامج الإعداد لبطولة أمم أفريقيا 2023 فى كوت ديفوار والمحدد لها يناير المقبل.

ويدخل منتخب مصر مباراة الليلة وسط العديد من الغيابات، أبرزها لاعبو النادي الأهلي الذين غادروا المعسكر عقب مباراة إثيوبيا الجمعة الماضي فى ختام التصفيات الأفريقية لارتباطهم بمباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري الجمعة المقبل، كما يغيب عن المنتخب محمد حمدي الظهير الأيسر للإصابة، بجانب أحمد حجازي وتريزيجيه ومحمد النني للإصابة أيضا.