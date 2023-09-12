شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يُطالب الأهلى بفحوصات وتحاليل شاملة عن لاعبيه قبل مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُجهّز مسئولو النادي الأهلي ملف طبي شامل عن جميع لاعبي الفريق تمهيداً لإرساله للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية.

ومن المقرر أن يتضمن الملف الطبي تقرير شامل عن جميع الفحوصات والتحاليل التي سيطلبها الفيفا عن جميع اللاعبين المتواجدين بقائمة الأهلي قبل رحلة المارد الأحمر بكأس العالم للأندية.

يأتي ذلك بعدما طلب الإتحاد الادولي لكرة القدم من الاهلي ومن باقي الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية إرسال ملف طبي شامل عن جميع اللاعبين ، ويستهل الأهلي منافساته في مونديال الأندية بمواجهة الفائز من مباراة إتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

على صعيد متصل، قرر مسئولو النادي الأهلي الاستعانة بشركة أجنبية لعمل إصلاحات فى أرضية ملعب التتش خلال توقف الدوري فى يناير المقبل، لارتباط المنتخب الوطني ببطولة أمم أفريقيا التى تقام مطلع 2024 فى كوت ديفوار.

ويرغب الأهلي فى إجراء إصلاحات فى أرضية ملعب التتش بناءً على طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، الذي سبق وتحدث مع إدارة القلعة الحمراء أكثر من مرة في هذا الأمر، لدرجة أن هذه الإصلاحات كانت أحد مطالبه لتجديد عقده مع الأهلي.

وجدد كولر عقده مع الأهلي منذ أسابيع قليلة لمدة موسمين مقبلين بخلاف الموسم المُتبقي له مع النادي ليستمر مع القلعة الحمراء لمدة ثلاثة مواسم قادمة.

ويُنهي مسئولو الأهلي الاتفاق خلال الأيام الحالية مع الشركة الأوربية التي ستكون إنجليزية بنسبة كبيرة وسبق لها إجراء إصلاحات وتعديلات في أرضيات ملاعب كبيرة بأوروبا.

ويرى المدير الفني للأهلي أن أرضية ملعب التتش تحتاج مزيداً من الإصلاحات، حفاظاً على سلامة اللاعبين، ومن أجل مساعدة الجهاز الفني في القيام بعمله على أكمل وجه.

ويستهل الأهلي الموسم الجديد بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر الجاري في السوبر الأفريقي بالسعودية.