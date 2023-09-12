شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تنس الطاولة يمثل مصر فى عمومية الاتحاد الأفريقى الخميس بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى لتنس الطاولة يوم الخميس المقبل فى تونس على هامش منافسات البطولة الأفريقية التى تقام فى الفترة من 9 إلى 19 سبتمبر الجارى.

ويمثل مصر فى الجمعية العمومية معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري، والذى يرافق بعثة المنتخب خلال المشاركة في البطولة.

ووصلت أول أمس بعثة منتخب مصر لتنس الطاولة للرجال والسيدات تونس للمشاركة فى بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ويمثل منتخب الرجال كل من عمر عصر، محمد البيلي، يوسف عبد العزيز، أحمد صالح، وخالد عصر، بينما يمثل السيدات، دينا مشرف، هنا جودة، يسرا حلمي، مريم ومروه الهضيبي.

ويرأس البعثة أشرف عاشور عضو مجلس الإدارة والجهاز الفني ماجد عاشور المدير الفني وعماد مصيلحي المدرب العام.

من ناحية أخرى، تستضيف مصر منافسات البطولة الأفريقية لتنس الطاولة البارالمبى ، و المقرر إقامتها في الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر الجارى ، بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

واحتلت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة المركز الثالث فى التصنيف العالمى للعبة لفئة تحت 19 سنة لتقفز مركز حيث كانت فى المركز الرابع وجاء احتلال هنا جودة للمركز الثالث بعد فوزها ببطولة كرواتيا وسلوفينيا الدولية التى شاركت فيها مؤخرا.