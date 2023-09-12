شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لـ"الخليج 365": استلام كارنيهات 5 لاعبين بفريق اليد للمشاركة بالمباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حمادة عبد البارى مدير جهاز كرة اليد فى نادى الزمالك على تواجد إدارى الفريق فى إتحاد اللعبة للحصول على كارنيهات قيد 5 لاعبين بعد موافقة إتحاد اليد بصدورها بعد تحصيل 4 مليون جنيه من قيمة مديونيات الزمالك لدى الاتحاد.

وقال عبد البارى فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أنه سيتحدث مع لاعبى الفريق عقب لقاء الترسانة فى الدورى اليوم عن مطالبة الاتحاد بجواب يقيد بتنازل اللاعبين عن شكوى عدم الحصول على المستحقات من أجل قيد باقى اللاعبين الجدد.

ويستلم مسئولو الزمالك الكارنيهات الخاصة بـ 5 لاعبين للموسم الجديد وهم أحمد الأحمر، وأحمد حسام ومحمد بسيونى مودى ومؤمن زكى وأحمد سامح.