شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود تشكيل منتخب مصر فى ودية تونس الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقود محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى تشكيل منتخب مصر في المباراة الودية أمام منتخب تونس المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء باستاد الدفاع الجوى.
وغاب محمد صلاح عن مباراة منتخب مصر أمام أثيوبيا الأخيرة فى تصفيات أمم أفريقيا التى أقيمت مساء الجمعة الماضى، نظرا لقرار فيتوريا المدير الفنى باراحته فى اللقاء الماضى.
بهذه النتيجة يُنهى منتخب مصر التصفيات في صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة جمعها من 5 انتصارات وهزيمة وحيدة، حيث افتتح المنتخب مشواره فى التصفيات بالفوز على غينيا بهدف دون رد ثم خسر من إثيوبيا بهدفين دون رد ثم عاد ليحقق الفوز على مالاوى بهدفين دون رد ثم كرر الفراعنة الفوز على مالاوى برباعية دون رد، وفاز على المنتخب الغينى بهدفين مقابل هدف، وأخيراً فاز على إثيوبيا بهدف دون مقابل.
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