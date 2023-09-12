شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود تشكيل منتخب مصر فى ودية تونس الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى تشكيل منتخب مصر في المباراة الودية أمام منتخب تونس المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء باستاد الدفاع الجوى.

وغاب محمد صلاح عن مباراة منتخب مصر أمام أثيوبيا الأخيرة فى تصفيات أمم أفريقيا التى أقيمت مساء الجمعة الماضى، نظرا لقرار فيتوريا المدير الفنى باراحته فى اللقاء الماضى.

وحقق منتخب مصر فوزًا مثيرًا أمام نظيره الإثيوبي، بهدف دون رد، سجله مصطفى فتحي في الدقيقة 37 من زمن المباراة التي جمعت المنتخبين الجمعة الماضي ، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بتصفيات كأس أمم أفريقيا، المؤهلة لنهائيات البطولة القارية التي تجري أحداثها بكوت ديفوار مطلع العام المقبل.

بهذه النتيجة يُنهى منتخب مصر التصفيات في صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة جمعها من 5 انتصارات وهزيمة وحيدة، حيث افتتح المنتخب مشواره فى التصفيات بالفوز على غينيا بهدف دون رد ثم خسر من إثيوبيا بهدفين دون رد ثم عاد ليحقق الفوز على مالاوى بهدفين دون رد ثم كرر الفراعنة الفوز على مالاوى برباعية دون رد، وفاز على المنتخب الغينى بهدفين مقابل هدف، وأخيراً فاز على إثيوبيا بهدف دون مقابل.