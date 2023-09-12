شكرا لقرائتكم خبر عن رفض تظلم بيراميدز على عقوبة حسين الشحات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة التظلمات باتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجى، رفض تظلم نادى بيراميدز ولاعبه محمد الشيبى لتغليظ عقوبة حسين الشحات لاعب الأهلى بعد الأزمة التى نشبت بينها خلال المباراة الأخيرة للفريقين بالدورى العام.
وأيدت لجنة التظلمات باتحاد الكرة قرار لجنة المسابقات بايقاف حسين الشحات مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه بعد الاطلاع على تقارير الحكم ومراقب المباراة وشرط المباراة الأصلى.
قال حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سعيد بالمشاركة في حفل MEFA للأفضل في 2023، لاسيما أن مثل هذه الحفلات تمثل دافعا لكل اللاعبين في الفترة المُقبلة.
وأضاف "الشحات" في تصريحات : "سعيد بالتكريم اليوم، وهذا حافز لكل اللاعبين في الفترة المُقبلة ، وسعيد بتجديد تعاقدي مع الأهلي، ولدينا طموح كبير لإسعاد جماهير القلعة الحمراء، بالفوز بالعديد من البطولات".
وفي هذا الإطار، قررت شركة ديرجست لما لها من خبرة في احتفاليات الجوائز، فقد قررت الشركة برعاية خاصة من زد سبورتس وشراكة تلفزيونية مع ON ورعاية إذاعية من الراديو 9090 لتكون MEFA هي رابع احتفاليات الشركة بعد جوائز ديرجست السنوية، وجوائز موسيقي الشرق الأوسط وجوايز السينما العربية.
جدير بالذكر أن التصويت تم عن طريق المتخصصين فقط ليكون 50% لتصويت الإعلاميين الرياضيين من مختلف الصحف والمواقع والقنوات التلفزيونية و50% لتصويت جميع مدربي وكباتن الفرق المشاركة في الدوري المصري.
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