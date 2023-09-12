رفض تظلم بيراميدز على عقوبة حسين الشحات

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة التظلمات باتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجى، رفض تظلم نادى بيراميدز ولاعبه محمد الشيبى لتغليظ عقوبة حسين الشحات لاعب الأهلى بعد الأزمة التى نشبت بينها خلال المباراة الأخيرة للفريقين بالدورى العام.

وأيدت لجنة التظلمات باتحاد الكرة قرار لجنة المسابقات بايقاف حسين الشحات مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه بعد الاطلاع على تقارير الحكم ومراقب المباراة وشرط المباراة الأصلى.

توج حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، بجائزة أفضل لاعب لموسم 2022-2023، وذلك خلال حفل جوائز كرة القدم بالشرق الأوسط "MEFA" لاختيار الأفضل في الموسم بالكرة المصرية..

قال حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سعيد بالمشاركة في حفل MEFA للأفضل في 2023، لاسيما أن مثل هذه الحفلات تمثل دافعا لكل اللاعبين في الفترة المُقبلة.

وأضاف "الشحات" في تصريحات : "سعيد بالتكريم اليوم، وهذا حافز لكل اللاعبين في الفترة المُقبلة ، وسعيد بتجديد تعاقدي مع الأهلي، ولدينا طموح كبير لإسعاد جماهير القلعة الحمراء، بالفوز بالعديد من البطولات".