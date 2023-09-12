شكرا لقرائتكم خبر عن آخر مران للأهلي بالقاهرة قبل مواجهة اتحاد العاصمة فى السوبر الأفريقي..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي فيديو لمران الفريق المُقام حالياً على ملعب التتش قبل سفر الفريق مساء اليوم ، الثلاثاء، الي السعودية لخوض بطولة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري المقرر لها الجمعة المقبل بالسعودية.

على صعيد متصل، يُجهّز مسئولو النادي الأهلي ملف طبي شامل عن جميع لاعبي الفريق تمهيداً لإرساله للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية.

ومن المقرر أن يتضمن الملف الطبي تقرير شامل عن جميع الفحوصات والتحاليل التي سيطلبها الفيفا عن جميع اللاعبين المتواجدين بقائمة الأهلي قبل رحلة المارد الأحمر بكأس العالم للأندية.

يأتي ذلك بعدما طلب الإتحاد الادولي لكرة القدم من الاهلي ومن باقي الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية إرسال ملف طبي شامل عن جميع اللاعبين ، ويستهل الأهلي منافساته في مونديال الأندية بمواجهة الفائز من مباراة إتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.