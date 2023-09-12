شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقى لليد يطالب الزمالك بالتراجع عن عدم المشاركة فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حمادة عبد البارى مدير جهاز كرة اليد بنادى الزمالك عن محاولات الاتحاد الأفريقى من أجل تراجع الزمالك عن قرار عدم المشاركة فى البطولة الأفريقية للأندية المحدد لها 26 سبتمبر الجارى بالكونغو برازافيل بعد إرسال الزمالك جواب أمس للاعتذار عن عدم المشاركة.

وقال عبد البارى فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أن المشاركة فى البطولة الأفريقية للأندية لا تفيد الزمالك نظرا لإنها مؤهلة للسوبر الأفريقى والفريق مؤهل نظرا لأنه بطل كأس الموسم المنقضى.

وأشار عبد البارى أن قرار الإتحاد الدولى يمنع بالأساس الزمالك من المشاركة لحين تسديد مستحقات جيمس باركر محترف الفريق السابق.

وأعلن حمادة عبد البارى، مدير جهاز كرة اليد بنادى الزمالك، مؤخرا عن موافقة اتحاد كرة اليد على صدور كارنيهات قيد 5 لاعبين بعد تحصيل 4 ملايين جنيه حتى الآن مديونيات للاتحاد.

وقال عبد البارى فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أنه سيتحدث مع لاعبى الفريق عقب لقاء الترسانة فى الدورى اليوم عن مطالبة الاتحاد بجواب يقيد بتنازل اللاعبين عن شكوى عدم الحصول على المستحقات من أجل قيد باقى اللاعبين الجدد.

ويستلم مسئولو الزمالك الكارنيهات الخاصة بـ 5 لاعبين للموسم الجديد وهم أحمد الأحمر، وأحمد حسام ومحمد بسيونى مودى ومؤمن زكى وأحمد سامح.