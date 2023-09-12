شكرا لقرائتكم خبر عن موديست يظهر فى مران الأهلى للمرة الأولى قبل السفر لخوض السوبر الأفريقى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي الجديد في مران الفريق المُقام الآن على ملعب التتش قبل السفر للسعودية لخوض بطولة السوبر الأفريقي للمرة الأولى.

واحتفل لاعبو الأهلي بموديست بعد الانتقال للفريق.



مودديست



موديست 1



موديست

وأعلن الأهلي التعاقد مع المهاجم الفرنسي لمدة موسم قابل للتجديد بعدما اجتاز الاختبارات الطبية التي خضع لها الأيام الماضية ، ويخوض موديست مراناً بدنياً على هامش تدريبات الأهلي التي تأتي قبل السفر مساء اليوم ،الثلاثاء، إلى السعودية

وانتهى عقد أنتوني موديست مع نادي بورسيا دورتموند الألماني في يوليو الماضي لكنه تدرب منذ فترة مع فريق فورتونا كولن، الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة بألمانيا، للحفاظ على لياقته البدنية.

ووقع الأهلي عقداً مع أنتوني موديست مدته موسم واحد قابل للتجديد تلقائياً لمدة موسم آخر حال مشاركة اللاعب فى عدد مُحدد من المباريات وتسجيله أهدافا مُحددة أيضاً.