شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمباراة منتخب مصر أمام تونس الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر الأول مباراة ودية قوية فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، أمام منتخب تونس باستاد الدفاع الجوى ضمن خطة الاعداد لأمم أفريقيا المقبلة وتصفيات كأس العالم 2026.

ويعتبر التشكيل المتوقع لمنتخب مصر كالتالى:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عمر كمال، علي جبر، حسام عبد المجيد ، أحمد رمضان بيكهام

خط الوسط: طارق حامد، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش

يخوض منتخب مصر الأول بقيادة روي فيتوريا، فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، مباراة ودية قوية أمام نظيره التونسي باستاد الدفاع الجوي، ضمن برنامج الإعداد لبطولة أمم أفريقيا 2023 فى كوت ديفوار والمحدد لها يناير المقبل.

ويدخل منتخب مصر مباراة الليلة وسط العديد من الغيابات، أبرزها لاعبو النادي الأهلي الذين غادروا المعسكر عقب مباراة إثيوبيا الجمعة الماضي فى ختام التصفيات الأفريقية لارتباطهم بمباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري الجمعة المقبل، كما يغيب عن المنتخب محمد حمدي الظهير الأيسر للإصابة، بجانب أحمد حجازي وتريزيجيه ومحمد النني للإصابة أيضا.