هل يجرى روى فيتوريا تغييرات على تشكيل المنتخب أمام تونس الليلة؟

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القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة اللقاء الهام الذي يجمع منتخب مصر مع نظيره التونسى على ستاد الدفاع الجوى وذلك ضمن استعدادات المنتخبين للتحديات القادمة وأبرزها كأس أمم إفريقيا، ونلقى الضوء في السطور التالية عن أهم المعلومات عن مباراة مصر وتونس الودية..

س: ماذا فعل منتخب مصر في أخر ظهور قبل مواجهة تونس ؟ ج: منتخب مصر فاز على إثيوبيا بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من عمر التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا. س: ما موقف منتخبا مصر وتونس في تصفيات أمم أفريقيا ؟ج: يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا، برصيد 15 نقطة من الفوز في 5 مواجهات وتلقى هزيمة واحدة. س: ما موقف منتخبا مصر وتونس في تصفيات أمم أفريقيا ؟ج: يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا، برصيد 15 نقطة من الفوز في 5 مواجهات وتلقى هزيمة واحدة.

ويتواجد المنتخب التونسي في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 13 نقطة، إذ فاز في 4 مواجهات، وتعادل في واحدة، وخسر في واحدة أخرى.

وحسم منتخبا مصر وتونس التأهل رسميًا إلى كأس أمم إفريقيا 2023 المقرر إقامتها في يناير من العام المقبل 2024 بكوت ديفوار.

س: ماهى القناة الناقلة لمباراة مصر وتونس ؟ ج: تنقل قنوات أون تايم سبورتس بشكل حصري مباراة منتخب مصر الأول الودية، ونظيره تونس، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات المنتخب الوطني الودية. س: هل يجري روي فيتوريا تغييرات على تشكيل الفراعنة أمام تونس ؟ج: يجرى البرتغالي روي فيتوريا عدة تغييرات فى تشكيل المنتخب الوطني أمام تونس فى اللقاء الودي الذى يجمعهما مساء الليلة باستاد الدفاع الجوي. س: هل يجري روي فيتوريا تغييرات على تشكيل الفراعنة أمام تونس ؟ج: يجرى البرتغالي روي فيتوريا عدة تغييرات فى تشكيل المنتخب الوطني أمام تونس فى اللقاء الودي الذى يجمعهما مساء الليلة باستاد الدفاع الجوي.

وسيحاول فيتوريا تعويض الغيابات بعد رحيل الشناوي ومحمد هاني ومروان عطية ومحمد عبد المنعم للأهلي ومحمد حمدي للإصابة.

س: ماهو التشكيل المتوقع للفراعنة أمام تونس ؟

ج: ومن المنتظر أن يكون تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي خط الدفاع: عمر كمال، علي جبر، حسام عبد المجيد ، أحمد رمضان بيكهام خط الوسط: طارق حامد، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش

س: ماذا قدم الفراعنة تحت قيادة روي فيتوريا ؟

ج: فيتوريا تولى مهمة تدريب منتخب مصر في يوليو الماضي، وأدار 8 مباريات بواقع 4 لقاءات رسمية و 4 مباريات ودية انتهت جميعها بفوز "الفراعنة" وسجل المنتخب الوطنى تحت قيادته 20 هدف وتلقت شباكه هدفين.