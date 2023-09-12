شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب روى فيتوريا مع الفراعنة قبل مواجهة تونس.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مباراة مهمة سيخوضها منتخبا مصر وتونس وديًا ولكن بصبغة رسمية في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على هامش استعدادات المنتخبين لخوض غمار منافسات كأس أمم إفريقيا 2023.

وعلى ملعب الدفاع الجوي، سيخوض رجال المدرب روي فيتوريا مباراة تونس بمعنويات كبيرة إذ لم يتعرض الفراعنة لأي هزيمة إلى الآن تحت قيادة البرتغالي.

وكان فيتوريا تولى مهمة تدريب منتخب مصر في يوليو الماضي، وأدار 8مباريات بواقع 4 لقاءات رسمية و 4 مباريات ودية انتهت جميعها بفوز "الفراعنة" وسجل المنتخب الوطنى تحت قيادته 20 هدف وتلقت شباكه هدفين.

وللمباراة الثامنة على التوالي يحقق روي فيتوريا الانتصار سواء رسميا أو وديا، معززا سلسلة انتصاراته كونه أكثر من حقق الانتصارات بشكل متتالي مع منتخب مصر منذ بداية مشواره في الألفية الحالية.

وجاءت مباريات فيتوريا مع الفراعنة كالتالى:

المباراة الأولى مصر 3-0 النيجر

المباراة الثانية مصر 3-0 ليبريا

المباراة الثالثة مصر 2-1 بلجيكا

المباراة الرابعة مصر 2-0 مالاوى

المباراة الخامسة مالاوى 0-4 مصر

المباراة السادسة غينيا 1-2 مصر

المباراة السابعة مصر 3-0 جنوب السودان

المباراة الثامنة مصر 1-0 أثيوبيا