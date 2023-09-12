شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب يكشف نظام تأجيل المباريات وموعد كأس السوبر للأندية الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة إن هناك نظام تسيرعليه الرابطة به بشأن مؤجلات الأندية للموسم الجديد 2023/2024 ، موضحاً فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" لدينا نظام بشأن المؤجلات وخلال العام الماضي لم نقرر تأجيل أى لقاء إلا طبقًا للائحة لجنة المسابقات.

وأضاف:" الموسم المقبل لن يكون هناك مؤجلات حال وصول أى نادي للأدوار الإقصائية فى البطولات الأفريقية ، بينما إذا وصل أى فريق للمباراة النهائية سيكون هناك اجتماع لرابطة الأندية لإتخاذ القرار المناسب.

وتابع: هناك خطة موضوعة خلال الموسم الجديد من أجل نجاح منتج مسابقة الدوري الممتاز ، وأتم:" الدوري الموسم الحالي سينتهي 30 يوليو العام المقبل.