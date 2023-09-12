شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب يكشف نظام تأجيل المباريات وموعد كأس السوبر للأندية الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة إن هناك نظام تسيرعليه الرابطة به بشأن مؤجلات الأندية للموسم الجديد 2023/2024 ، موضحاً فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" لدينا نظام بشأن المؤجلات وخلال العام الماضي لم نقرر تأجيل أى لقاء إلا طبقًا للائحة لجنة المسابقات.
وأضاف:" الموسم المقبل لن يكون هناك مؤجلات حال وصول أى نادي للأدوار الإقصائية فى البطولات الأفريقية ، بينما إذا وصل أى فريق للمباراة النهائية سيكون هناك اجتماع لرابطة الأندية لإتخاذ القرار المناسب.
وقال أحمد دياب:" رابطة الأندية تسير علي الطريق الصحيح ونسعي بقوة لإنجاح الدوري المصري الممتاز ، الذي يملك كل الإمكانيات ليكون الأفضل.
وأضاف:" نسعي الفترة المقبلة لعودة الجماهير المصرية للمدرجات بشكل كامل بإذن الله ونسعي لزيادة الجماهير لعدد أكبر من 10 آلاف مشجع ، وان شاء الله ننتظر خلال 72 ساعة قرار في ما يخص الجماهير ، وأتم:" نملك الآن قرار بحضور 10 آلاف مشجع بواقع 5 لكل فريق خلال الموسم الجديد ونسعي لزيادة العدد قبل انطلاق المسابقة.
كما أكد أحمد دياب أن بطولة كأس السوبر للأندية الأبطال المقرر له فى الإمارات سيكون فى شهر ديسمبر القادم، وقال:" بطولة كأس السوبر للأندية الأبطال سيكون موعدها نهاية شهر ديسمبر القادم عقب بطولة كأس العالم للأندية المشارك بها النادي الأهلي".
وأضاف:" استقرينا على ذلك الموعد بسبب ارتباطات الأندية بالبطولات الأفريقية بجانب ارتباط الأهلي ببطولة الدوري الأفريقي وكأس العالم للأندية ، بجانب أيضا عدم نهاية كأس مصر حتي الآن.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز