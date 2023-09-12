شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتلقى دعوة للمشاركة فى بطولة الدوحة لكرة السلة بقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادى الزمالك دعوة من الاتحاد القطرى لكرة السلة للمشاركة في بطولة الدوحة الودية، والتي تقام فى الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر الجارى، ويستضيفها نادى الغرافة القطرى.

ومن المقرر أن ينهى الزمالك إجراءات السفر خلال الأيام المقبلة، على أن يكون السفر يوم 23 من نفس الشهر، حيث يستعد الزمالك للمشاركة فى السوبر المصرى أمام الأهلى المقرر لها 20 أكتوبر المقبل بالبحرين.

ويشارك فى بطولة الدوحة الودية فريقا بيروت والحكمة من لبنان وقطر القطري، ومانيلا الفلبينى، والأهلي السوري، ودجلة العراقي، والفتح الرباطي المغربي.

وقام مسئولو نادى الزمالك بتسجيل قائمة فريق السلة في سجلات منطقة الجيزة للموسم الجديد، على أن يتم سداد رسوم التسجيل لدى المنطقة خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن يقوم مسئولو الزمالك بسداد مستحقات منطقة الجيزة، حتى يتسنى لهم الحصول على جدول المباريات وبطاقات اللاعبين، وكذلك سداد رسوم اتحاد السلة وتسجيل لاعبى الفريق، للحصول على بطاقات اللاعبين للموسم الجديد.