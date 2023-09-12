طاقم حكام كويتى لودية منتخب مصر وتونس

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن طاقم التحكيم المقرر إدارته لمباراة مصر وتونس الودية، والتى تجمع المنتخبين اليوم فى الثامنة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوى.

يدير المباراة طاقم حكام كويتي، مكون من عمار أشكناني حكم للساحة، ويعاونه أحمد صادق عباس، وسعود الشمالى مساعدان، وعبدالله حسن الكندرى حكم رابع.

ويخوض منتخب مصر الأول بقيادة روي فيتوريا، فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، مباراة ودية قوية أمام نظيره التونسي باستاد الدفاع الجوي، ضمن برنامج الإعداد لبطولة أمم أفريقيا 2023 فى كوت ديفوار والمحدد لها يناير المقبل.

ويدخل منتخب مصر مباراة الليلة وسط العديد من الغيابات، أبرزها لاعبو النادي الأهلي الذين غادروا المعسكر عقب مباراة إثيوبيا الجمعة الماضي فى ختام التصفيات الأفريقية لارتباطهم بمباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري الجمعة المقبل، كما يغيب عن المنتخب محمد حمدي الظهير الأيسر للإصابة، بجانب أحمد حجازي وتريزيجيه ومحمد النني للإصابة أيضا.