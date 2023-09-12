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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء ، العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،موديست يظهر لأول مرة فى تدريب الأهلى اليوم استعداداً للسوبر الأفريقى،الزمالك كامل العدد قبل مواجهة أرتا سولار.. وغموض موقف هذا الثنائى .
موديست يظهر لأول مرة فى تدريب الأهلى اليوم استعداداً للسوبر الأفريقى
ينتظم الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الأهلى الجديد فى تدريبات المارد الأحمر اليوم الثلاثاء، استعداداً للمنافسات المقبلة، وعلى رأسها مباراة السوبر الأفريقى أمام اتحاد العاصمة الجزائري.
الزمالك كامل العدد قبل مواجهة أرتا سولار.. وغموض موقف هذا الثنائى
أصبح فريق الزمالك شبه كامل العدد قبل السفر إلى تنزانيا استعدادًا لمواجهة أرتا سولار المقبلة، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية؛ والمقرر لها السبت المقبل الموافق 16 من الشهر الجارى.
قرر عامر حسين المشرف العام على المسابقات بالتنسيق مع رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، ربط الانذارات والبطاقات الحمراء فى الدورى بكأس الرابطة فى الموسم الجديد لاسيما وأن البطولتين تخضعان للرابطة، على أن تكون الانذارات والبطاقات الحمراء فى كأس مصر والسوبر المصرى منفصليين تماما.
يدرس روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، جديا استبعاد أحمد فتوح ظهير أيسر المنتخب من مباراة تونس الودية الليلة باستاد الدفاع ضمن خطة الاعداد لبطولة أمم أفريقيا المقبلة وتصفيات كأس العالم 2026.
تستعد بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك للسفر إلى تنزانيا غدًا، الأربعاء، استعدادًا لمواجهة أرتا سولار المقبلة فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية؛ والمقرر لها السبت المقبل 16 سبتمبر.
ياو أنور يصل القاهرة للانتظام فى تدريبات الإسماعيلي.. صور
وصل الغانى ياو أنور، لاعب النادى الإسماعيلى، إلى القاهرة للانتظام في فترة إعداد الدراويش، بعدما انتهت أزمة التأشيرة الخاصة باللاعب، وأنهى الإسماعيلى إجراءات حصول ياو أنور على التأشيرة وأصبحت متواجدة في غانا ولكن اللاعب كان قد توجه لتوجو لزيارة والدته.
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