7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء ، العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،موديست يظهر لأول مرة فى تدريب الأهلى اليوم استعداداً للسوبر الأفريقى،الزمالك كامل العدد قبل مواجهة أرتا سولار.. وغموض موقف هذا الثنائى .

موديست يظهر لأول مرة فى تدريب الأهلى اليوم استعداداً للسوبر الأفريقى

ينتظم الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الأهلى الجديد فى تدريبات المارد الأحمر اليوم الثلاثاء، استعداداً للمنافسات المقبلة، وعلى رأسها مباراة السوبر الأفريقى أمام اتحاد العاصمة الجزائري. الزمالك كامل العدد قبل مواجهة أرتا سولار.. وغموض موقف هذا الثنائى أصبح فريق الزمالك شبه كامل العدد قبل السفر إلى تنزانيا استعدادًا لمواجهة أرتا سولار المقبلة، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية؛ والمقرر لها السبت المقبل الموافق 16 من الشهر الجارى.

قرر عامر حسين المشرف العام على المسابقات بالتنسيق مع رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، ربط الانذارات والبطاقات الحمراء فى الدورى بكأس الرابطة فى الموسم الجديد لاسيما وأن البطولتين تخضعان للرابطة، على أن تكون الانذارات والبطاقات الحمراء فى كأس مصر والسوبر المصرى منفصليين تماما.

يدرس روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، جديا استبعاد أحمد فتوح ظهير أيسر المنتخب من مباراة تونس الودية الليلة باستاد الدفاع ضمن خطة الاعداد لبطولة أمم أفريقيا المقبلة وتصفيات كأس العالم 2026.

يعكف مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على تجهيز إمام عاشور لاعب وسط الفريق ليكون له دور وبصمة مع الفريق الأحمر الفترة القادمة، فى ظل رغبته فى إدخال اللاعب بأجواء المشاركة بشكل مستمر، لاسيما بعد المستوى الطيب الذى ظهر عليه اللاعب فى التدريبات الجماعية، والوقت الذى شارك فيه فى المباراتين الوديتين التي خاضهما الأهلي ضد ألوميني السلوفيني بمعسكر النمسا، وأمام طلائع الجيش فى ختام تحضيراته لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري الجمعة المقبل.

تستعد بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك للسفر إلى تنزانيا غدًا، الأربعاء، استعدادًا لمواجهة أرتا سولار المقبلة فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية؛ والمقرر لها السبت المقبل 16 سبتمبر.

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