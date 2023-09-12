شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مرشحى اليوم الأول فى انتخابات المصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الثنائى هانى عبد الفتاح وإسلام سليمان بأوراق ترشحهما على منصب العضوية في الانتخابات التكميلية لاتحاد المصارعة، والتي تقام يوم 27 أكتوبر المقبل.

وتم فتح باب الترشح للانتخابات التكميلية اليوم، ويستمر لمدة 7 أيام، على مقعد واحد فقط فى العضوية، بدلا من محمد عادل الذى كان يجمع بين عمله فى نادى البنك الاهلى واتحاد المصارعة، فتم الاعلان عن فتح باب الترشح على مقعد العضوية الشاغر.

ويعقد اتحاد المصارعة الجمعية العمومية العادية يوم 27 أكتوبر المقبل، على أن تشهد بند الانتخاب، وكان هانى عبد الفتاح يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد سابقا، وإسلام سليمان رئيس مجلس إدارة نادى 23 يوليو.

وتستعد منتخبات المصارعة للمشاركة فى منافسات بطولة العالم التى تقام فى الفترة من 16 إلى 24 سبتمبر الجارى ، على مستوى الحرة و الرومانية و النسائية ، قائمة منتخب المصارعة الرومانية تضم كلا من هيثم فهمى، محمد مصطفى، محمد إيهاب،عبد اللطيف منيع، محمد جبر، محمد إبراهيم كيشو ، وتضم قائمة المصارعة الحرة كلا من محمود مصطفى،جمال عبد الناصر،عمرو رضا،مصطفى بدر، بالإضافة إلى ضياء جودة، و على مستوى النسائية تشارك سمر حمزة .