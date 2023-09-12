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تعرف على مباريات الدور الأول بالمجموعة الثانية بالقسم الثانى " ب "

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القاهرة - سامية سيد - أجريت لجنة المسابقات قرعة المجموعة الثانية بدورى القسم الثانى "ب " والمقرر أن ينطلق بداية الشهر القادم .

وجاءت مباريات الأسبوع الأول على النحو التالى :-

طامية – الترسانة

المنيا – بنى مزار

الفيوم – الواسطى

مغاغة – تليفونات بنى سويف

نجوم باى

الأسبوع الثانى

تليفونات بنى سويف – الفيوم

بنى مزار – مغاغه

الترسانة – المنيا

نجوم مصر – طاميه

الواسطى باي

الأسبوع الثالث

الفيوم – بنى مزار

الواسطى – تليفونات بنى سويف

مغاغه – الترسانة

المنيا – نجوم مصر

طامية – باى

الأسبوع الرابع

الترسانة – الفيوم

بنى مزار – الواسطى

نجوم مصر – مغاغه

طاميه – المنيا

تليفونات بنى سويف – باي

الأسبوع الخامس

الفيوم – نجوم مصر

الواسطى – الترسانة

تليفونات بنى سويف – بنى مزار

مغاغه – طاميه

المنيا – باى

الأسبوع السادس

طاميه – الفيوم

نجوم مصر – الواسطى

الترسانة – تليفونات بنى سويف

المنيا – مغاغه

بنى مزار – باي

الأسبوع السابع

الفيوم – المنيا

الواسطى – طاميه

تليفونات بنى سويف – نجوم مصر

بنى مزار – الترسانة

مغاغه – باى

الأسبوع الثامن

مغاغه – الفيوم

المنيا – الواسطى

طاميه – تليفونات بنى سويف

نجوم مصر – بنى مزار

الترسانة – باى

الأسبوع التاسع

الواسطى – مغاغه

تليفونات بنى سويف – المنيا

بنى مزار – طاميه

الترسانة – نجوم مصر

الفيوم – باى

ويتأهل صاحب المركز الأول مباشرة لدورى المحترفين ، كما يخوض مباراتين مع صاحب المركز الأول في المجموعة الثانية يتأهل الفائز للمشاركة في دورة رباعية يتأهل منها الأول للدورى مباشرة .  

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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