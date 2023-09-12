شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات الدور الأول بالمجموعة الثانية بالقسم الثانى " ب " والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أجريت لجنة المسابقات قرعة المجموعة الثانية بدورى القسم الثانى "ب " والمقرر أن ينطلق بداية الشهر القادم .
وجاءت مباريات الأسبوع الأول على النحو التالى :-
طامية – الترسانة
المنيا – بنى مزار
الفيوم – الواسطى
مغاغة – تليفونات بنى سويف
نجوم باىالأسبوع الثانى
تليفونات بنى سويف – الفيوم
بنى مزار – مغاغه
الترسانة – المنيا
نجوم مصر – طاميه
الواسطى بايالأسبوع الثالث
الفيوم – بنى مزار
الواسطى – تليفونات بنى سويف
مغاغه – الترسانة
المنيا – نجوم مصر
طامية – باىالأسبوع الرابع
الترسانة – الفيوم
بنى مزار – الواسطى
نجوم مصر – مغاغه
طاميه – المنيا
تليفونات بنى سويف – بايالأسبوع الخامس
الفيوم – نجوم مصر
الواسطى – الترسانة
تليفونات بنى سويف – بنى مزار
مغاغه – طاميه
المنيا – باىالأسبوع السادس
طاميه – الفيوم
نجوم مصر – الواسطى
الترسانة – تليفونات بنى سويف
المنيا – مغاغه
بنى مزار – بايالأسبوع السابع
الفيوم – المنيا
الواسطى – طاميه
تليفونات بنى سويف – نجوم مصر
بنى مزار – الترسانة
مغاغه – باىالأسبوع الثامن
مغاغه – الفيوم
المنيا – الواسطى
طاميه – تليفونات بنى سويف
نجوم مصر – بنى مزار
الترسانة – باىالأسبوع التاسع
الواسطى – مغاغه
تليفونات بنى سويف – المنيا
بنى مزار – طاميه
الترسانة – نجوم مصر
الفيوم – باى
ويتأهل صاحب المركز الأول مباشرة لدورى المحترفين ، كما يخوض مباراتين مع صاحب المركز الأول في المجموعة الثانية يتأهل الفائز للمشاركة في دورة رباعية يتأهل منها الأول للدورى مباشرة .
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