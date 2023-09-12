شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم ينتظم فى مران الأهلى والسولية خارج رحلة السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم ياسر إبراهيم مدافع الأهلي في مران الفريق الذي أُقيم اليوم ،الثلاثاء، على ملعب التتش ليؤكد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخراً بشد في العضلة الضامة وجعلته يخضع لبرنامج تأهيلي الأيام الماضية.

ويسافر الأهلي إلى السعودية مساء اليوم ،الثلاثاء، لخوض بطولة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري مساء الجمعة المقبل بمدينة الطائف السعودية.

فيما خرج عمرو السولية لاعب الفريق من حسابات الجهاز الفني خلال مباراة السوبر الفريقي ليتم استبعاده من رحلة السعودية لعدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخراً.

الاهلي خاض أمس مباراة ودية أمام طلائع الجيش على ملعب الأخير فاز فيها الأحمر بهدف نظيف من ركلة جزاء سجلها مروان عطية في البروفة الأخيرة قبل رحلة السعودية.

يعول الجهاز الفني واللاعبين على بطولة السوبر الأفريقي كثيراً من أجل التتويج بها لتكون خير افتتاح للموسم الجديد الذي يشهد مشاركة الأهلي في العديد من البطولات مثل كأس العالم للأندية والدوري الأفريقي لكرة القدم ودوري أبطال أفريقيا والدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري وكأس الرابطة المصرية.