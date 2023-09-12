شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى قبل السفر لخوض السوبر الأفريقى..فقرة بدنية 40 دقيقة وتقسيمة قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق الأهلي تدريباته ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة قبل السفر إلى السعودية؛ استعدادا لمباراة السوبر الإفريقي ، وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع اللاعبين في حضور خالد بيبو، مدير الكرة وذلك للحديث عن استعداد الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.

وحرص اللاعبون والجهاز الفني على الترحيب بمهاجم الفريق الجديد أنتوني موديست قبل انطلاق فقرات المران الجماعي وقاد اندرياس إندويا، مخطط الأحمال، برنامجا تدريبيا مطولا للاعبين استمر لمدة 40 دقيقة من بداية المران.

وأدى الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال، تدريبات بدنية وفنية منفردة على هامش المران تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وخاض اللاعبون جانبا من تدريبات الكرة وتقسيمة قوية في ختام فقرات المران الجماعي. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الإفريقي والتي تقام يوم 15 من الشهر الجاري في السعودية.