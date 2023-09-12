شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يهزم تونس فى القيمة التسويقية قبل صدام الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر تحت القيادة الفنية للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، لخوض مباراة ودية أمام تونس في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوى، وذلك ضمن استعدادات المنتخبين للتحديات القادمة وأبرزها كأس أمم إفريقيا.

منتخب مصر فاز على إثيوبيا بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من عمر التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وتبلغ القيمة التسويقية لمنتخب مصر 107.65 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية منتخب تونس 56.25 مليون يورو.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا، برصيد 15 نقطة من الفوز في 5 مواجهات وتلقى هزيمة واحدة.

ويتواجد المنتخب التونسي في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 13 نقطة، إذ فاز في 4 مواجهات، وتعادل في واحدة، وخسر في واحدة أخرى.

وحسم منتخبا مصر وتونس التأهل رسميًا إلى كأس أمم إفريقيا 2023 المقرر إقامتها في يناير من العام المقبل 2024 بكوت ديفوار.

وتنقل قنوات أون تايم سبورتس بشكل حصري مباراة منتخب مصر الأول الودية، ونظيره تونس، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات المنتخب الوطني الودية