شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء منافسات التجديف بدورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية بسبب الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة المنظمة لدورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية الثالثة المقامة بمدينة هبراكليون باليونان إلغاء منافسات التجديف بالبطولة بسبب سوء الأحوال الجوية. وكانت اللجنة المنظمة قد أجلت منافسات دور الثمانية التي كان مقرر لها أمس لتقام اليوم ولكن بعد استمرار ارتفاع الأمواج وحالة البحر قررت اللجنة المنظمة إلغاء منافسات التجديف بعد الوصول لدور الثمانية. وانطلقت منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية يوم 9 سبتمبر الجاري وتختتم يوم 16 سبتمبر وذلك بمشاركة مصر. وكان منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية قد تأهل لخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والميدالية البرونزية فى دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية المقامة بمدينة هيراكليون باليونان حاليا. ويخوض منتخب كرة القدم الشاطئية مباراة الميدالية البرونزية أمام منتخب المغرب والتي تقام اليوم الثلاثاء فى الرابعة عصراً. وكان منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية قد احتل المركز الثاني فى المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط خلف منتخب البرتغال المتصدر برصيد 3 نقاط.

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