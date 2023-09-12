شكرا لقرائتكم خبر عن موديست: متحمس للظهور بقميص نادى القرن.. ومع شعار النسر تبدأ قصتنا الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الفرنسي أنتوني موديست، المهاجم الجديد للنادي الأهلي ، عن سعادته بالتواجد في نادي القرن ، مشيراً إلي أنه متحمس بالظهور بقميص النادي بقوة وشجاعة .

وقال أنتوني موديست، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة "إكس": "سعيد وفخور ومتحمس لكي أرتدي قميص نادي القرن بقوة وشجاعة، فخور باكتشاف وبكل تواضع واحترام ثقافتك والتي متأكد أنها سوف تثيرني على الصعيد الرياضي والانساني والصعيد الروحي".

وأعلن النادي الأهلي، مساء أمس الإثنين، التعاقد مع أنتوني موديست، قادمًا إلى الفريق في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده بوروسيا دورتموند الألماني.

وتابع مهاجم دورتموند السابق : "ثقوا في اعتزازي لتطوير نفسي في القارة الإفريقية، الخبرة التي قمت بتحصيلها في 16 أحضرتني إلى الأرض المصرية في نادي القرن، مع شعار النسر تبدأ قصتنا الآن".

وأضاف : "شكرًا لكل جماهير الأهلي على الترحيب الحار الذي قدموه لي، لا أطيق الانتظار للدفاع عن ألوان الأهلي، سوف أقدم كل ما بوسعي لرد الجميل، إلى مدربي الجديد الذي عرف كيف يُقنعني ويؤمن بقدراتي، إلى الجهاز المعاون وكل الناس في الأهلي"، وواصل : "أتطلع إلى التعلم من رفاقي، أشكر وكيلي على دعمه لي مرارًا وتكرارًا، ولأنني وجدت مشروع يلائم دوافعي".