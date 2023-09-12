شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يتعاقد مع أحمد حمزاوى مدافع القناة السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مسئولو الترسانة مع أحمد حمزاوى مدافع وسط القناة وايسترن كومبانى السابق على أن يقوم بإنهاء الأمور التعاقدية مع ناديه السابق لتدعيم دفاعات الشواكيش قبل غلق باب الإنتقالات يوم 17 سبتمبر الجارى .

كان اللاعب قد قام بتوقيع شيك على نفسه بمبلغ 150 ألف جنيه يقوم بدفعهم قبل التوقيع لأى نادى أخر ، واتفق مع مسئولي الشواكيش على تخليص نفسه بمعرفته .

ويحاول الجهاز الفني للترسانة بقيادة حسين شكرى في إبرام عدد من الصفقات خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل بناء فريق قوى قادر على المنافسة على الصعود لدورى الأضواء في ظل الفرصة الذهبية بوقوع الفريق في مجموعة سهلة خلال الموسم الجديد يستطيع الشواكيش من خلالها المنافسة والصعود بسهولة

كانت لجنة المسابقات أجرت قرعة دورى القسم الثانى اليوم بمقر الإتحاد وأسفرت عن مواجهة الترسانة خارج ملعبه لنظيره طامية .

ويتأهل صاحب المركز الأول مباشرة لدورى المحترفين ، كما يخوض مباراتين مع صاحب المركز الأول في المجموعة الثانية يتأهل الفائز للمشاركة في دورة رباعية يتأهل منها الأول للدورى مباشرة .