شكرا لقرائتكم خبر عن بورسعيد تستضيف بطولة التايكوندو الشاطئية الأولى المفتوحة للبومزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم اتحاد التايكوندو برئاسة محمد مصطفى البطولة الشاطئية الأولى المفتوحة للبومزا ،والتي تقام يومى 15 و 16 سبتمبرالجارى ببورسعيد.

وينقسم التايكوندو الى نوعين البومزا و الكروجى ، والبومزا هى مجموعة من الحركات المتتالية في عدد من الإتجاهات يتم فيها تخيل قتال وهمي ضد خصم أو أكثر خلال زمن معين وإيقاع وأداء متناسق .

وتعد بطولة فرع بورسعيد الشاطئية المفتوحة هى البطولة الأولى من نوعها والتى ستقام لأول مرة داخل مصر المسند تنظيمها إلى فرع بورسعيد للتايكوندو برئاسة هالة نبيل تحت إشراف محمد عجيزة عضو مجلس إدارة الإتحاد.

وتأتي إقامة البطولة ضمن خطة التطوير الشاملة لقطاع البومزا والتى يستهدف منها اتحاد التايكوندو نشر اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسى رياضة التايكوندو بمختلف محافظات الجمهورية.

ومن المتوقع مشاركة أكثر من 28 نادي وهيئة رياضية وأكثر من 700 لاعب ولاعبة.