شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليون جنيه عقوبة الانسحاب من كأس الرابطة فى الموسم الجديد.. مستند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات وغرامات الانسحاب من بطولة كأس الرابطة في الموسم الجديد 2023 – 2024.

وقررت الرابطة تغريم أي ناد ينسحب من بطولة كأس الرابطة قبل سحب القرعة مبلغ 2 مليون جنيه، أما في حالة الاعتذار بعد سحب القرعة يتم تغليظ العقوبة لتصبح مليوني جنيه.

على صعيد متصل، قرر عامر حسين المشرف العام على المسابقات بالتنسيق مع رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، ربط الانذارات والبطاقات الحمراء فى الدورى بكأس الرابطة فى الموسم الجديد لاسيما وأن البطولتين تخضعان للرابطة، على أن تكون الانذارات والبطاقات الحمراء فى كأس مصر والسوبر المصرى منفصليين تماما.

وسيكون بداية من الموسم الجديد عقوبات الدوري وكأس الرابطة مرتبطة ببعضها البعض، وكذلك الإنذارات والإيقاف، على أن تكون بطاقات بطولة كأس مصر منفصلة بذاتها وكذلك بطاقات بطولة السوبر المصرى.

نصت لائحة الدورى في الموسم الجديد الذي تجرى مراسم القرعة له بعد قليل بالعاصمة الإدارية، على حصول بطل الدورى على 5 ملايين جنيه.

وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وذلك بعد أن غاب اللقب في آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وذلك عقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادي الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعا.

ويشارك في الموسم الجديد لمسابقة الدوري المصري الممتاز 18 فريقا، 15فريقًا من فرق الدوري المنتهي إلى جانب الثلاثي الصاعد حديثاً لدوري الأضواء «زد، الجونة، وبداية المحلة»، فيما يُعد النادي الأهلي حامل لقب المسابقة.