شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود هجوم منتخب مصر أمام تونس وبيكهام فى التشكيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تشكيل مباراة تونس الودية المقرر لها الثامنة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي ضمن إستعدادات المنتخب الوطني لكأس أمم افريقيا 2023 .
خط الدفاع: عمر كمال، على جبر، حسام عبد المجيد، أحمد رمضان بيكهام
خط الوسط: حمدي فتحي، وطارق حامد، وأحمد سيد زيزو.
خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد.
ويدخل منتخب مصر مباراة الليلة وسط العديد من الغيابات، أبرزها لاعبو النادي الأهلي الذين غادروا المعسكر عقب مباراة إثيوبيا الجمعة الماضي فى ختام التصفيات الأفريقية لارتباطهم بمباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري الجمعة المقبل، كما يغيب عن المنتخب محمد حمدي الظهير الأيسر للإصابة، بجانب أحمد حجازي وتريزيجيه ومحمد النني للإصابة أيضا.
ويسعى فيتوريا لتحقيق الفوز فى المباراة ويعتبرها بروفة قوية ضمن برنامجه استعدادا لأمم أفريقيا، حيث طلب الخواجة من اتحاد الكرة توفير وديات قوية للفراعنة خلال الفترة المقبلة قبل انطلاق البطولة.
وسيحاول فيتوريا تعويض الغيابات بعد رحيل الشناوي ومحمد هاني ومروان عطية ومحمد عبد المنعم للأهلي ومحمد حمدي للإصابة.
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