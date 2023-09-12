محمد صلاح يقود هجوم منتخب مصر أمام تونس وبيكهام فى التشكيل

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تشكيل مباراة تونس الودية المقرر لها الثامنة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي ضمن إستعدادات المنتخب الوطني لكأس أمم افريقيا 2023 .



و جاء التشكيل كالتالي :حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: عمر كمال، على جبر، حسام عبد المجيد، أحمد رمضان بيكهام

خط الوسط: حمدي فتحي، وطارق حامد، وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد.