شكرا لقرائتكم خبر عن زد أف سى يستعير محمود صابر لمدة موسم من بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو زد اف سى اتفاقهم مع نظرائهم بنادى بيراميدز من أجل استعارة محمود صابر لاعب وسط الأخير لمدة موسم في إطار تدعيم الفريق بصفقات سوبر

ويعد محمود صابر أحد أفضل لاعبى المنتخب الأوليمبى الذى شارك مؤخرا بكأس الأمم الأفريقية واستطاع التأهل لأولمبياد باريس 2024 ، واستطاع إحراز هدف في المباراة النهائية أمام المغرب في اللقاء الذى انتهى لصالح أسود الأطلسى بهدفين مقابل هدف .

ونجح زد أف سى فور صعوده من الدرجة الثانية للدورى الممتاز في التعاقد مع اكثر من 20 لاعبا من أندية القمة من أجل الظهور بشكل جيد وعدم الهبوط مرة أخرى من جديد .

من ناحية أخرى أعلن زد إف سي، عن انتقال نجم النادي الشاب عمر خضر إلى صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي رسميًا في بداية يوليو 2024 عند بلوغه 18 عامًا، وذلك بعد قضاء اللاعب فترة معايشة لمدة شهر في مركز التدريب الخاص بأستون فيلا Bodymoor Heath، حيث التقى بالمدير الفني لأستون فيلا Unai Emery، ونجوم الفريق الأول، بالإضافة إلى أسطورة النادي وزميله المصري، أحمد المحمدي.

ونال إعجاب المدربين هناك لتميزه بمهارات فنية وبدنية بمستوى عال، مما دفع إدارة النادي الإنجليزي للتفاوض مع "زد إف سي" للموافقة على الاحتراف في صفوفه، يأتي ذلك في إطار خطة "زد إف سي" لإتاحة الفرصة للناشئين للاحتراف في أقوى الدوريات الأوروبية.