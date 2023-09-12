شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مباريات لا تفوتك فى الدورى المصرى قبل نهاية 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد أندية الدورى المصرى لإنطلاق الموسم الجديد المقرر إقامته يوم 18 سبتمبر الجارى والذى أسفر عن مواجهات قوية في الأسبوع الأول، بعدما أسفرت القرعة عن مواجهة الأهلى والمصرى، وبيراميدز والزمالك، بينما يلتقى الأهلى والزمالك فى لقاء القمة بالجولة العاشرة.

و نرصد لكم أبرز 10 مواجهات قوية فى الدورى للموسم الجديد قبل نهاية 2023 .

بيراميدز مع الزمالك فى الجولة الأولى .

الإسماعيلى مع الإتحاد السكندرى فى الجولة الثانية .

الأهلى مع الإسماعيلى فى الجولة الثالثة .

الزمالك مع سموحة فى الجولة الرابعة .

فيوتشر مع بيراميدز فى الجولة الرابعة .

المصرى مع بيراميدز فى الجولة الخامسة .

المقاولون العرب مع الأهلى فى الجولة السادسة .

الأهلى مع سموحة فى الجولة السابعة .

فيوتشر مع الزمالك فى الجولة السابعة .

بيراميدز مع الإسماعيلى فى الجولة السابعة .

وأكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن الدورى المصرى، يعد رقم 13 فى قائمة الأفضل حول العالم، مشيرًا إلى أن الدورى المصرى يضم 4 من الفرق المصنفة على مستوى أفريقيا.

وقال دياب، خلال حفل قرعة الدورى التى أقيمت فى العاصمة الإدارية، إن لدينا أفضل 4 فرق من 7 في أفريقيا، وهي الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر، وذلك طبقا لتصنيف الاتحاد الأفريقي الذي أقيم نهاية الموسم الماضي.

وأضاف دياب، أن الرابطة قدمت اقتراحًا للجهات المسئولة بالحصول على الموافقة لحضور الجماهير بنصف السعة للاستادات التي تستضيف مباريات الدوري في الدور الأول من عمر المسابقة.