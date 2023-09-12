شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن صرف 50 % من مستحقات اللاعبين قبل السفر إلى تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد فؤاد الوطن المدير المالى لنادى الزمالك صرف 50 % من مستحقات لاعبى الفريق الأبيض قبل السفر إلى تنزانيا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتى ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أكد فؤاد الوطن خلال تصريحات لـ الخليج 365 أن اللجنة الثلاثية نجحت في حل أزمة مستحقات اللاعبين قبل السفر إلى تنزانيا تحفيزا لهم من أجل تقدم مستوى جيد أمام بطل جيبوتى والعودة بالفوز.

وأوضح المدير المالى لنادى الزمالك أنه يعمل على قدم وساق بالتعاون مع اللجنة الثلاثية لحل أزمات نادى الزمالك منذ قدومهم على رأس القلعة البيضاء مطالباً جماهير نادى الزمالك بالاطمئنان على مستقبل الفريق في الفترة المقبلة.

ويختتم الزمالك تدريباته في الثامنة صباح غدا الأربعاء، على أن تغادر بعثة الفريق القاهرة، مساء الغد متجهة إلى تنزانيا لمواجهة أرتا سولار بطل جيبوتي المقرر لها يوم 16 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واستقر الجهاز الفنى للسفر قبل موعد المباراة بثلاثة أيام، حتى يتمكن اللاعبون من الاعتياد على الأجواء فى تنزانيا.