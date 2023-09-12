شكرا لقرائتكم خبر عن الجماهير تهتف لفيتوريا أثناء معاينة أرضية ستاد الدفاع الجوى.. والمدرب يرد التحية والان مع تفاصيل الخبر
ووصلت منذ قليل حافلة منتخب مصر الأول ستاد الدفاع الجوي استعدادا لمباراة تونس الودية مساء اليوم.
أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تشكيل مباراة تونس الودية المقرر لها الثامنة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي ضمن إستعدادات المنتخب الوطني لكأس أمم افريقيا 2023 .
و جاء التشكيل كالتالي :حراسة المرمى: محمد أبو جبل
خط الدفاع: عمر كمال، على جبر، حسام عبد المجيد، أحمد رمضان بيكهام
خط الوسط: حمدي فتحي، وطارق حامد، وأحمد سيد زيزو.
خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد.
ويدخل منتخب مصر مباراة الليلة وسط العديد من الغيابات، أبرزها لاعبو النادي الأهلي الذين غادروا المعسكر عقب مباراة إثيوبيا الجمعة الماضي فى ختام التصفيات الأفريقية لارتباطهم بمباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري الجمعة المقبل، كما يغيب عن المنتخب محمد حمدي الظهير الأيسر للإصابة، بجانب أحمد حجازي وتريزيجيه ومحمد النني للإصابة أيضا.
ويسعى فيتوريا لتحقيق الفوز فى المباراة ويعتبرها بروفة قوية ضمن برنامجه استعدادا لأمم أفريقيا، حيث طلب الخواجة من اتحاد الكرة توفير وديات قوية للفراعنة خلال الفترة المقبلة قبل انطلاق البطولة.
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