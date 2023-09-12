شكرا لقرائتكم خبر عن الجماهير تهتف لفيتوريا أثناء معاينة أرضية ستاد الدفاع الجوى.. والمدرب يرد التحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر واللاعبون على معاينة أرضية ملعب الدفاع الجوي قبل بدء الاحماء استعدادا لمباراة تونس الودية، وحرصت الجماهير المتواجدة على تحية فيتوريا والهتاف له قبل أن يرد المدير الفني التحية.

ووصلت منذ قليل حافلة منتخب مصر الأول ستاد الدفاع الجوي استعدادا لمباراة تونس الودية مساء اليوم.