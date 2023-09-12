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الزمالك يهزم الترسانة فى دورى محترفى اليد

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القاهرة - سامية سيد -  

 

فيما تقام الجولة الخامسة الجمعة المقبلة بلقاءات بين كلا من ،الأهلى مع الشمس و سموحة مع أصحاب الجياد و العبور مع الأوليمبى والمعادى مع الترسانة و الزهور مع الجزيرة و الزمالك مع البنك الأهلى و الطيران مع سبورتنج و طلائع الجيش مع هليوبوليس .

 

 

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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