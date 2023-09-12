شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الترسانة فى دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فيما تقام الجولة الخامسة الجمعة المقبلة بلقاءات بين كلا من ،الأهلى مع الشمس و سموحة مع أصحاب الجياد و العبور مع الأوليمبى والمعادى مع الترسانة و الزهور مع الجزيرة و الزمالك مع البنك الأهلى و الطيران مع سبورتنج و طلائع الجيش مع هليوبوليس .

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.