شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دكة بدلاء منتخب مصر أمام تونس وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجلس على مقاعد البدلاء في منتخب مصر أمام تونس وديًا، كل من محمد صبحي ومحمد حمدي ومحمود مرعي ومحمود حمادة وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي وسام مرسي وأسامة فيصل ومحمد شريف.

ويبدأ منتخب مصر أمام نظيره التونسي، في المباراة التي تجمع المنتخبين، اليوم، الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في كوت ديفوار يناير القادم.

وعاد محمد صلاح قائد منتخب مصر لتشكيل الفريق الأساسي في مباراة الفراعنة الودية ضد تونس بعد غيابه عن لقاء إثيوبيا الأخير، وضم في حراسة المرمى: محمد أبو جبل، وفي الدفاع: أحمد رمضان- علي جبر- حسام عبد المجيد- عمر كمال، وفي الوسط: طارق حامد- حمدي فتحي- أحمد سيد "زيزو"، وفي الهجوم: عمر مرموش- مصطفى محمد- محمد صلاح".

وشهد تشكيل منتخب تونس تواجد على معلول نجم خط دفاع النادي الأهلي أساسياً في ظل اعتماد المدرب جلال القادري على اللاعب بشكل كبير لقيادة الجبهة اليسرى، وجاء تشكيل منتخب تونس كالتالي: "حراسة المرمى: أيمن دحمان، خط الدفاع: علي العابدي - ياسين مرياح - منتصر الطالبي - وجدي كشريدة – علي معلول، وخط الوسط: إلياس السخيري - عيسى العيدوني، وخط الهجوم: محمد علي بن رمضان - يوسف المساكني – إلياس العاشوري".

يدير المباراة طاقم حكام كويتي، مكون من عمار أشكناني حكم للساحة، ويعاونه أحمد صادق عباس، وسعود الشمالى مساعدان، وعبدالله حسن الكندرى حكم رابع.

فاز منتخب مصر على منتخب إثيوبيا بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضية، وذلك في ختام تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار. تتميز مباريات مصر وتونس بالندية والحماس، حيث التقى المنتخبان في 41 مباراة، فاز منتخب مصر في 13 مباراة، وحققت تونس الفوز في 17 مباراة، وانتهت 11 مباراة بالتعادل.