شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفنى لمنتخب الطائرة: نتمنى تقديم نهائى مثالى أمام الجزائر فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الإيطالي فلافيو جيونيلي المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الطائرة، بلاعبي منتخب مصر بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة على حساب الكاميرون.

و تأهل أمس المنتخب المصري إلى النهائي بعد الفوز على الكاميرون بنتيجة “3-1“ في نصف النهائي، ليضرب موعدًا مع المنتخب الجزائري في النهائي غدا الأربعاء.

وقال الإيطالي أن جميع لاعبي المنتخب كانوا على قدر المسئولية رغم بعض الأخطاء التي نتجت عن التسرع في بعض فترات المباراة .

وأوضح أن الجمهور كان له دورا كبيرا في حسم مباراة الأمس أمام الكاميرون موجهًا الشكر لهم على مساندتهم ودعمهم و مؤكدًا أنه ينتظر مواصلة دعمهم في مباراة الغد.

وعن لقاء الجزائر قال : لا أود أن أقول أنها مباراة ثأرية بسبب خسارة مصر في مباراة دور المجموعات ، لكنها فرصة لنا لتصحيح الصورة التي ظهرنا عليها في مباراة دور المجموعات .

وتابع : لم نظهر بالأداء المعتاد لنا، في مباراة الجزائر في دور المجموعات ، أتمنى تقديم مباراة مثالية غدًا في النهائي وأن نرى الملعب "كامل العدد " .

ويلتقي في السابعة من مساء الغد منتخب مصر الأول لكرة الطائرة للرجال أمام نظيره منتخب الجزائر في نهائي البطولة الافريقية المقامة حالياً بالقاهرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.