شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا الزمالك يُعير حمدى علاء لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم مسئولى نادى الزمالك، اتفاقهم بشكل رسمى، على إعارة حمدى علاء لاعب وسط الفريق الكروى الأول، لصفوف سموحة السكندرى، لمدة موسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد سموحة مع حمدى علاء لمدة موسم على سبيل الإعارة، بعدما قدم اللاعب مستوى مميز مع البنك الأهلى فى الموسم المنقضى، حيث كان ينضم حمدى علاء لصفوف البنك على سبيل الإعارة من الزمالك.

ونجح حمدى علاء فى الظهور بشكل مميز خلال فترة تواجده من قبل فى سموحة، وهو ما جعل أحمد سامى يطلب استعارته لتدعيم وسط الفريق السكندرى، ليكون ثانى لاعبى الزمالك الذى ينجح سموحة في التعاقد معهم بعد محمود شبانة مدافع الفريق.

ونجح سموحة في التعاقد مع محمود وحيد قادما من الأهلى والمغربى عبد اللطيف بن قسو، وفادى فريد من البنك الأهلى وأحمد خالد ومصطفى ميدو من أسوان، واستعارة مصطفى البدرى من الأهلى لمدة موسمين، بالإضافة إلى تفعيل بند شراء حسام حسن من الأهلى والاحتفاظ بخدمات محمد مغربى لموسم جديد.

ويخوض فريق سموحة 7 مباريات ودية خلال فترة الإعداد الحالية لتجهيز الفريق استعدادا للموسم المقبل، والتى سيتم إقامتها على ملاعب النادى بسموحة.