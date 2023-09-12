شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلى يتعادل مع بلدية المحلة 2/2 ودياً استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعادل فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال مع بلدية المحلة بهدفين لكل فريق في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم على ستاد الإسماعيلية استعداداً للموسم الجديد.

يلتقى الإسماعيلي فريق زد في الاسبوع الاول بمسابقة الدوري الممتاز بنسختها الجديدة.

ويهدف إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلى، من المباريات الودية لزيادة التفاهم والانسجام بين اللاعبين القدامى والشباب الذى تم تصعيدهم وظهورهم بشكل مبشر خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تنفيذ طريقة اللعب التى يخوض بها المباريات فى الموسم الجديد.

وتعادل الإسماعيلى فى أولى مبارياته الودية مع الجيل السعودى دون أهداف، بعد الفوز على فريق فايد بهدفين نظيفين فى إطار استعداد الفريق للموسم الجديد، فيما حقق فوزا كبيرا على جمارك بورسعيد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، قبل أن يخسر من إنبى 2/ 1 مساء الثلاثاء ثم فاز على أورانج بثلاثية دون رد، قبل الفوز على فيوتشر بهدف نظيف، والخسارة من الجونة بهدف أيضا فيما خاض أخر لقاءاته الودية أمام سترة البحرينى أمس الاثنين وتعادل بهدفين لكل فريق.