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الأهلى يهزم سموحة فى دورى محترفى اليد

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القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره سموحة بنتيجة 28/21 فى رابع جولات دورى المحترفين للرجال لكرة اليد للموسم المحلى 2023 / 2024.

 

فيما تقام الجولة الخامسة الجمعة المقبلة بلقاءات بين كلا من ،الأهلى مع الشمس و سموحة مع أصحاب الجياد و العبور مع الأوليمبى والمعادى مع الترسانة و الزهور مع الجزيرة و الزمالك مع البنك الأهلى و الطيران مع سبورتنج و طلائع الجيش مع هليوبوليس .

 

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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