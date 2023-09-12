شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجودو:بعد التربع علي عرش أفريقيا هدفنا ميدالية عالمية وأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مرزوق على رئيس اتحاد الجودو أن الفوز بالمركز الأول و الترتيب العام في البطولة الأفريقية التي أقيمت في المغرب لإنجاز كبير، ويٌعد تحقيق لأول أهداف خطة الاتحاد منذ تولى المجلس الحالى المسئولية منذ عام و 8 أشهر .

وقال مرزوق على في تصريحات خاصة أن هدف مجلس الإدارة هو بناء أجيال جديدة في جميع المراحل العمرية ، والسعى لتحقيق ميداليات عالمية ، قائلا:" انه بعد التربع علي عرش افريقيا في جميع المراحل العمرية هدفنا ميدالية عالمية واولمبية، حيث أن البطولة الأفريقية خطوة نحو ميدالية أولمبية .