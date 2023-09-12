شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجودو:بعد التربع علي عرش أفريقيا هدفنا ميدالية عالمية وأولمبية والان مع تفاصيل الخبر
وقال مرزوق على في تصريحات خاصة أن هدف مجلس الإدارة هو بناء أجيال جديدة في جميع المراحل العمرية ، والسعى لتحقيق ميداليات عالمية ، قائلا:" انه بعد التربع علي عرش افريقيا في جميع المراحل العمرية هدفنا ميدالية عالمية واولمبية، حيث أن البطولة الأفريقية خطوة نحو ميدالية أولمبية .
توج المنتخب الوطني للجودو، بكأس البطولة الأفريقية للكبار المقامة حاليا في المغرب، لتستمر النتائج المميزة التي يحققها الجودو المصري خلال الفترة الأخيرة.
وحصد منتخبنا الوطني كأس البطولة بعد الفوز بــ8 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات، بعد منافسة قوية مع منتخبات شمال أفريقيا وأبرزهم المغرب وتونس والجزائر.
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