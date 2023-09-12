شكرا لقرائتكم خبر عن طرد مدرب حراس مرمي منتخب مصر في مباراة تونس الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل لويس ستيفاز مدرب حراس منتخب مصر ، علي بطاقة حمراء ، بعد مشادة بين الجهاز الفني للفراعنة مع جهاز المنتخب التونسي ، خلال مجريات الشوط الأول في المباراة الودية التي تجمع المنتخبين باستاد الدفاع الجوي .

أنهى منتخب مصر الشوط الأول أمام نظيره التونسي، متأخرا بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي تجمع المنتخبين وديا، اليوم، الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في كوت ديفوار يناير القادم.

تقدم المنتخب التونسي في الدقيقة الثالثة، من كرة عرضية من الطرف الأيمن عن طريق وجدي كشريدة شتتها علي جبر لتصل إلى محمد علي بن رمضان الذي مررها على حدود منطقة الجزاء إلى عيسى العيدوني الذي أطلق كرة صاروخية داخل الشباك.

فيما جاء الهدف الثاني بعد تمريرة من إلياس عاشوري إلى وجدي كشريدة المنطلق من الخلف ليمرر كرة رائعة من يمين منطقة الجزاء حاول علي جبر تشتيت الكرة لكنها ارتطمت بحمدي فتحي وسكنت الشباك.

وقلص الفراعنة الفارق في الدقيقة 38، بعد كرة عرضية من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح منتخب مصر عن طريق زيزو مررها علي جبر لكن شتتها الدفاع لتصل إلى عمر كمال، ومن ثم أطلق تصويبة رائعة سكنت الشباك.

وعاد محمد صلاح قائد منتخب مصر لتشكيل الفريق الأساسي في مباراة الفراعنة الودية ضد تونس بعد غيابه عن لقاء إثيوبيا الأخير، وضم في حراسة المرمى: محمد أبو جبل، وفي الدفاع: أحمد رمضان- علي جبر- حسام عبد المجيد- عمر كمال، وفي الوسط: طارق حامد- حمدي فتحي- أحمد سيد "زيزو"، وفي الهجوم: عمر مرموش- مصطفى محمد- محمد صلاح".



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مباراة منتخب مصر وتونس (3)



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مباراة منتخب مصر وتونس (12)



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مباراة منتخب مصر وتونس (14)



مباراة منتخب مصر وتونس (15)



مباراة منتخب مصر وتونس (16)



مباراة منتخب مصر وتونس (17)



مباراة منتخب مصر وتونس (18)



مباراة منتخب مصر وتونس (19)



مباراة منتخب مصر وتونس (20)



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مباراة منتخب مصر وتونس (22)



مباراة منتخب مصر وتونس (23)



مباراة منتخب مصر وتونس (24)



مباراة منتخب مصر وتونس (25)



مباراة منتخب مصر وتونس (26)



مباراة منتخب مصر وتونس (27)



مباراة منتخب مصر وتونس (28)



مباراة منتخب مصر وتونس (29)



مباراة منتخب مصر وتونس (30)



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مباراة منتخب مصر وتونس (32)



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