شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطير إلى سنغافورة 17 سبتمبر للمشاركة في كأس العالم لأندية السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطير فريق كرة سلة الأهلى إلى سنغافورة الأحد القادم ، الموافق 17 سبتمبر الجارى، للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم لأندية السلة ، والتي تقام في الفترة من 21 على 24 سبتمبر الجارى .

وجاء تأهل فريق كرة السلة بالنادي الأهلي إلى كأس العالم للأندية، بعد الفوز بالدوري الأفريقي في رواندا، العام الجارى.

ويقع الأهلى ضمن المجموعة الأولى، التي تضم فرانكا البرازيلي، وايجنايت الأمريكي، وتقام مباريات الأهلى وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولى لكرة السلة "فيبا"، كالتالى ..

21 سبتمبر مباراة الأهلى مع ايجنايت الأمريكي

22 سبتمبر مباراة الأهلى مع فرانكا البرازيلي

تقام البطولة بنظام المجموعتين، حيث تضم كل مجموعة 3 فرق، يتأهل أصحاب المركز الأول في المجموعتين إلى المباراة النهائية بشكل مباشر.

بينما أصحاب المركز الثاني من كل مجموعة يلعبا على المركز الثالث والميدالية البرونزية، بينما متذيل كل مجموعة يلعبان على المركز الخامس والسادس.

وتضم المجموعة الثانية فى البطولة أندية بون الألمانى وجولدن بولز الصيني والمنامة البحرينى.