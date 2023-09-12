شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 12/9/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 12/9/2023 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، موديست على رأس قائمة الأهلى لمواجهة اتحاد العاصمة بكأس السوبر الأفريقى، وبعثة الزمالك تتوجه إلى تنزانيا غدًا لمواجهة بطل جيبوتى فى الكونفدرالية، و2 مليون جنيه عقوبة الانسحاب من كأس الرابطة فى الموسم الجديد.. مستند. موديست على رأس قائمة الأهلى لمواجهة اتحاد العاصمة بكأس السوبر الأفريقى وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي الاهلى تستعد بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك للسفر إلى تنزانيا غدًا، الأربعاء، استعدادًا لمواجهة أرتا سولار المقبلة فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية؛ والمقرر لها السبت المقبل 16 سبتمبر. وصلت بعثة النادى الاهلى إلى المملكة العربية السعودية لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري

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