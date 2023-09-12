شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يخسر أمام تونس 3 - 1 وديًا في ختام معسكر سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب مصر أمام نظيره التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت المنتخبين وديا، اليوم، الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في كوت ديفوار يناير القادم.

تقدم المنتخب التونسي في الدقيقة الثالثة من كرة عرضية من الطرف الأيمن عن طريق وجدي كشريدة شتتها علي جبر لتصل إلى محمد علي بن رمضان الذي مررها على حدود منطقة الجزاء إلى عيسى العيدوني الذي أطلق كرة صاروخية داخل الشباك، فيما جاء الهدف الثاني بعد تمريرة من إلياس عاشوري إلى وجدي كشريدة المنطلق من الخلف ليمرر كرة رائعة من يمين منطقة الجزاء حاول علي جبر تشتيت الكرة لكنها ارتطمت بحمدي فتحي وسكنت الشباك. وقلص الفراعنة الفارق في الدقيقة 38، بعد كرة عرضية من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح منتخب مصر عن طريق زيزو مررها علي جبر لكن شتتها الدفاع لتصل إلى عمر كمال، ومن ثم أطلق تصويبة رائعة سكنت الشباك، ونجح حمزة رفيعة في تسجيل الهدف الثالث لمنتخب تونس في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وجاءت أخطر فرص مصر بتصويبة رائعة من عمر مرموش من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء لصالح مصر لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر، ثم جاءت كرة مقوسة إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق زيزو من ركلة ركنية من الطرف الأيسر على رأس حسام عبد المجيد الذي سدد كرة بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 63 دفع فيتوريا بتبديلين بنزول محمود حمادة بدلا من طارق حامد ونزول مصطفى فتحي بدلا من أحمد سيد زيزو، ليتطور خط هجوم المنتخب ويشن مزيدا من الهجمات، وفي الدقيقة السادسة والسبعون أجرى فيتوريا تبدلين أخرين بنزول إبراهيم عادل واللاعب الشاب محمد حمدي بدلا من عمر كمال وعمر مرموش.

وعاد محمد صلاح قائد منتخب مصر لتشكيل الفريق الأساسي في مباراة الفراعنة الودية ضد تونس بعد غيابه عن لقاء إثيوبيا الأخير، وضم في حراسة المرمى: محمد أبو جبل، وفي الدفاع: أحمد رمضان- علي جبر- حسام عبد المجيد- عمر كمال، وفي الوسط: طارق حامد- حمدي فتحي- أحمد سيد "زيزو"، وفي الهجوم: عمر مرموش- مصطفى محمد- محمد صلاح".

وفاز منتخب مصر على منتخب إثيوبيا بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضية، وذلك في ختام تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار.

وشهد تشكيل منتخب تونس تواجد على معلول نجم خط دفاع النادي الأهلي أساسياً في ظل اعتماد المدرب جلال القادري على اللاعب بشكل كبير لقيادة الجبهة اليسرى، وجاء تشكيل منتخب تونس كالتالي: "حراسة المرمى: أيمن دحمان، خط الدفاع: علي العابدي - ياسين مرياح - منتصر الطالبي - وجدي كشريدة – علي معلول، وخط الوسط: إلياس السخيري - عيسى العيدوني، وخط الهجوم: محمد علي بن رمضان - يوسف المساكني – إلياس العاشوري".

وأدار المباراة طاقم حكام كويتي، مكون من عمار أشكناني حكم للساحة، ويعاونه أحمد صادق عباس، وسعود الشمالى مساعدان، وعبدالله حسن الكندرى حكم رابع، وتميزت مباريات مصر وتونس بالندية والحماس، حيث التقى المنتخبان في 42 مباراة، فاز منتخب مصر في 13 مباراة، وحققت تونس الفوز في 18 مباراة، وانتهت 11 مباراة بالتعادل.

ودخل منتخب مصر مباراة الليلة وسط العديد من الغيابات، أبرزها لاعبو النادي الأهلي الذين غادروا المعسكر عقب مباراة إثيوبيا الجمعة الماضي فى ختام التصفيات الأفريقية لارتباطهم بمباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري الجمعة المقبل، كما يغيب عن المنتخب محمد حمدي الظهير الأيسر للإصابة، بجانب أحمد حجازي وتريزيجيه ومحمد النني للإصابة أيضا.



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