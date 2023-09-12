شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يتلقى الهزيمة الأولى مع منتخب مصر بعد 8 انتصارات متتالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى البرتغالى روي فيتوريا الهزيمة الأولى مع منتخب مصر بعد 8 انتصارات متتالية، بالسقوط أمام تونس بثلاثية مقابل هدف وحيد، لتتوقف سلسلة انتصارات المدرب البرتغالي مع الفراعنة.

وخسر منتخب مصر أمام نظيره التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت المنتخبين وديا، اليوم، الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في كوت ديفوار يناير القادم.

تقدم المنتخب التونسي في الدقيقة الثالثة من كرة عرضية من الطرف الأيمن عن طريق وجدي كشريدة شتتها علي جبر لتصل إلى محمد علي بن رمضان الذي مررها على حدود منطقة الجزاء إلى عيسى العيدوني الذي أطلق كرة صاروخية داخل الشباك، فيما جاء الهدف الثاني بعد تمريرة من إلياس عاشوري إلى وجدي كشريدة المنطلق من الخلف ليمرر كرة رائعة من يمين منطقة الجزاء حاول علي جبر تشتيت الكرة لكنها ارتطمت بحمدي فتحي وسكنت الشباك. وقلص الفراعنة الفارق في الدقيقة 38، بعد كرة عرضية من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح منتخب مصر عن طريق زيزو مررها علي جبر لكن شتتها الدفاع لتصل إلى عمر كمال، ومن ثم أطلق تصويبة رائعة سكنت الشباك، ونجح حمزة رفيعة في تسجيل الهدف الثالث لمنتخب تونس في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وشهد تشكيل منتخب تونس تواجد على معلول نجم خط دفاع النادي الأهلي أساسياً في ظل اعتماد المدرب جلال القادري على اللاعب بشكل كبير لقيادة الجبهة اليسرى، وجاء تشكيل منتخب تونس كالتالي: "حراسة المرمى: أيمن دحمان، خط الدفاع: علي العابدي - ياسين مرياح - منتصر الطالبي - وجدي كشريدة – علي معلول، وخط الوسط: إلياس السخيري - عيسى العيدوني، وخط الهجوم: محمد علي بن رمضان - يوسف المساكني – إلياس العاشوري".