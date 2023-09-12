شكرا لقرائتكم خبر عن شابات اليد يهزمن صاحب الأرض فى البطولة الأفريقية بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز منتخب شابات كرة اليد على نظيره التونسى بنتيجة 30/27 ، فى ختام الدور الأول ببطولة أفريقيا التى تستضيفها تونس وتستمر حتى 14 سبتمبر الجارى.

ونجح منتخب شابات اليد فى تحقيق العلامة الكاملة، بعدما فاز على نظيره الجزائرى بنتيجة 32/19 مساء الأحد، بينما حقق الفوز فى ضربة البداية على مالى بنتيجة 64/15، قبل الفوز على مدغشقر السبت 54/10.

ووصلت بعثة شابات كرة اليد إلى تونس الثلاثاء الماضى للمشاركة فى البطولة الأفريقية المحدد لها الفترة من 7 إلى 14 سبتمبر الجارى، ويرأس البعثة سعيد عبد الغنى عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويرافقه عبده عبد الوهاب المشرف على منتخبات السيدات.

وتضم قائمة منتخب شابات اليد كلا من: جهاد وائل وسارة علوى ولبنى أشرف ومريم عمر ومنة الله الحناوى ونادين طارق وملك أحمد وجود أحمد وشهد صفى الدين وتقى كامل ولوجين أسامة ونوال أحمد وجنى صلاح وشروق محمود وفاطمة محمود وكنزى حاتم وبسملة إبراهيم.

وأسفرت قرعة بطولة أفريقيا لشابات كرة اليد المحدد لها الفترة من 7 إلى 14 سبتمبر بتونس عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الثانية، بجانب كل من: تونس والجزائر ومدغشقر ومالى، فيما ضمت المجموعة الأولى، أنجولا وغينيا وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية وكينيا.

بينما أسفرت قرعة الناشئات مواليد 2006 المحدد لها الفترة من 16 و حتى 23 من الشهر نفسه، عن وقوع مصر بالمجموعة "ب" بجانب منتخبات، أنجولا والكونغو الديمقراطية والمغرب، وتضم المجموعة "أ" كلا من غينيا والجزائر وتونس ونيجيريا.