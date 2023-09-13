شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح فى الزمالك بعد تألق المعارين مع أوسوريو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سادت حالة من الارتياح،داخل جدران القلعة البيضاء بعد تأقلم اللاعبين العائدين من الإعارة لصفوف الفريق،بعدما وقف الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى على مستواهم وأبدى إعجابه بإمكانياتهم وقدراتهم وعلى رأسهم محمود علاء ويوسف أوباما.

وأكد أوسوريو أن اللاعب المعارين إضافة كبيرة لصفوف الفريق وأبدى ثقته فيهم فى التأقلم على طريقة لعبه واستيعابهم لأفكاره الفنية وتنفيذها في الملعب.

من ناحية أخرى أسفرت قرعة بطولة الدورى الممتاز لموسم 2023 / 2024 عن مواجهة الزمالك لنظيره بيراميدز، فى أول مباراة لهما فى انطلاقة الموسم الجديد.

وكان أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، أعلن أن بطولة الدورى للموسم الجديد ستنطلق بداية من يوم 18 سبتمبر الجارى، على أن تنتهى البطولة بشكل رسمى يوم 30 يوليو المقبل.

أضاف دياب خلال حفل قرعة بطولة الدورى، المقامة فى العاصمة الإدارية الجديدة، أن البطولة ستكون أكثر تنظيمًا من سابقتها، وسيكون هناك التزام بمواعيد المباريات حتى تنتهى فى الموعد المحدد.

تابع :"لن تكون قرعة الدوري المصري 2024 موجهة، وهو ما تم الموسمين الماضيين، بعدما كانت القرعة تقام بوضع الأهلي في طرف والزمالك فى طرف آخر، بحيث يضمن الجمهور مشاهدة مباراة القمة بين الكبيرين في نهاية الدورين الأول والثاني.

وواصل:"الدورى الجديد سيكون بنظامه المعتاد من دورين، ولن تكون هناك تأجيلات لأى فريق، وبحسب تصريحات أحمد دياب السابقة، فإن الدوري المصري 2024 سيقام بنفس النظام الحالي بمشاركة 18 فريقًا".